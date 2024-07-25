Вашингтон, 25 июля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены прекращать военную поддержку Украины ради возобновления диалога с Российской Федерацией по контролю над вооружениями. Об этом заявила помощник государственного секретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«(Российская сторона. — Прим. ред.) заявляет, что мы должны согласиться на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины… Мы не пойдём на это», — приводит её слова Lenta.ru.

При этом в ходе выступления на тематической дискуссии Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом; организация, признанная в РФ нежелательной) Стюарт заявила о готовности Вашингтона обсуждать с Россией вопросы в сфере контроля над вооружениями, поскольку американская сторона заинтересована в снижении рисков и предотвращении глобальной гонки вооружений.

Ранее заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара заявил, что Соединённые Штаты рассчитывает после 2026 года заключить с Россией новое соглашение по ДСНВ.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Российский лидер указал, что США через НАТО выдвигают Москве требования по выполнению всех пунктов ДСНВ, при этом сами игнорируют и нарушают ряд положений.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переговоры по стратегическим наступательным вооружения возможны только при отказе Вашингтона от поддержки киевского режима и блокировании членства Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва готова к диалогу с США по ядерной безопасности, но этот диалог должен быть комплексным и охватывать все относящиеся к проблематике вопросы, в том числе вовлечённость Вашингтона в конфликт на Украине.