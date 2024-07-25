* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Берлин, 25 июля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Два гражданина Российской Федерации арестованы в Германии по обвинению в сборе денег для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 июля сообщает генеральная прокуратура Германии.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Сегодня, 25 июля 2024 года, Федеральная прокуратура арестовала российских граждан Абдулрашида Д. и Суркхо З. в округе герцогства Лауэнбург и в Гамбурге», — уточняется в разосланном сообщении.

Арест сопровождался обысками на объектах в Берлине, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Саксонии. По версии немецкого следствия, арестованные в начале лета 2022 года вступили в террористическую организацию, где занимались сбором средств в Германии и других странах Европы. Пожертвования собирались через социальные сети и отправлялись одному из членов экстремистской организации.

По предварительным данным, собранные денежные средства использовались для финансирования боевиков и их жён, находящихся в заключении в европейских тюрьмах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Германии предотвратила теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года, который состоялся 15 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Рейды были проведены всего за несколько часов до финала, отметили авторы. По этим данным, нападение должно было произойти на берлинской площади Брайтшайдплац, где располагалась фан-зона с тысячами болельщиков.

В июне прокуратура Германии сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он пытался устроиться охранником на объекты, имеющие отношение к Евро-2024, но не прошёл проверку.