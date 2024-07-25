Вашингтон, 25 июля, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы обсуждать с Россией вопросы в сфере контроля над вооружениями, заявила помощник государственного секретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, выступая на тематической дискуссии Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом; организация, признанная в РФ нежелательной).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Нам нужно поддерживать этот диалог. Американская сторона придерживается позиции о необходимости продолжать снижать риски и работать в сфере контроля над вооружениями», — указала она, комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году.

По словам Стюарт, Соединённые Штаты также заинтересованы в предотвращении глобальной гонки вооружений путём продолжения диалога как с Россией, так и с Китаем.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля в Пентагоне заявили, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие и системы SM-6 и Tomahawk.

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, размещение американских ракет на территории страны якобы станет сдерживающим фактором и не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с РФ.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Россия ответит отказом от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если американские власти разместят эти системы в любом регионе мира, в том числе в европейском и азиатско-тихоокеанском. Он также указывал, что план США по развёртыванию дальнобойный ударных систем в Европе является деконструктивным. По его словам, российская сторона заблаговременно начала подготовку к ответу на подобные решения.