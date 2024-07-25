* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 25 июля, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в социальных сетях, признанных экстремистскими в России. Об этом сообщила нижняя палата Федерального собрания.

Иван Шилов, ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ касается размещения рекламы на информационных ресурсах организаций или объединений, признанных экстремистскими.

«В случае признания судом общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской по основаниям, предусмотренным настоящим федеральным законом, на информационных ресурсах такого объединения или такой организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», запрещено распространение рекламы», — сказано в тексте, опубликованном на сайте Госдумы.

Авторы инициативы напомнили, что часть граждан России по-прежнему пользуются социальными сетями Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам депутатов, законопроект должен лишить владельцев подобных информационных ресурсов прибылей от рекламы.

Кроме того, они добавили, что ресурсы и платформы, избравшие путь борьбы с Россией, должны лишиться возможности зарабатывать на российском рынке.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате Федерального собрания принять в первом чтении законопроект о запрете рекламы на сайтах экстремистских и нежелательных организаций.

В феврале Государственная дума одобрила законопроект о запрете рекламы на любых ресурсах иностранных агентов. Инициатива запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их блогах и на страницах в социальных сетях. Законопроект также предусматривает запрет рекламы ресурсов самих иноагентов.