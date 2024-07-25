Москва, 25 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Большое количество военно-медицинских объектов будет развёрнуто в разных городах России по решению властей, заявил замглавы Минобороны Павел Фрадков в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Руководством страны принято решение о развёртывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны», — приводит слова Фрадкова пресс-служба Минобороны.

Он подчеркнул, что объекты медицинской инфраструктуры крайне важны в силу складывающихся обстоятельств, и отметил, что оборонное ведомство держит работу по их развёртыванию на особом контроле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минобороны подключить гражданские больницы и поликлиники к оказанию медпомощи и реабилитации бойцов, раненных во время спецоперации.