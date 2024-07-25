Москва, 25 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) отстранил митрополита Илариона (Григория Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией на время работы комиссии по изучению состояния дел в епархии, сообщила 25 июля пресс-служба РПЦ.

Антон Овчаров/ТАСС

«На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — сообщила пресс-служба РПЦ.

Митрополит Иларион также лишился поста председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Временно управлять Будапештско-Венгерской епархии поручили патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

Синод также принял решение образовать комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии.

Высший общецерковный суд, заседая 19 июля 2024 года, вынес решение, что епископ допустил нарушения при сдаче-приемке дел в Выборгской епархии, повлекшие за собой ущерб для епархии в крупном размере.

Как сообщало 17 июля ИА Регнум, митрополит Иларион якобы приставал к 21-летнему Григорию Сузуки, служившего у него келейником (помощником). В СМИ появились несколько аудиозаписей их приватных бесед. Митрополит Будапештский и Венгерский ответил на обвинения в домогательствах.

Как рассказал Иларион, после его назначения на пост митрополита в Венгрии Сузуки написал, что хочет приехать и стать его келейником, священнослужитель согласился. Однако в начале января 2024 года Сузуки неожиданно уехал. Молодой человек, по словам митрополита, жаловался на здоровье и просил денег. Позднее выяснилось, что келейник вёл скрытые записи. Его мать Вероника Сузуки стала шантажировала митрополита и требовала заплатить 384 тыс. евро за их уничтожение.