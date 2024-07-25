Москва, 25 июля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В следующем году на День России, который отмечается 12 июня, россияне будут отдыхать четыре дня благодаря переносу выходных, совпадающих с праздничными, сообщила 25 июля пресс-служба Министерства труда РФ.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Переносы совпадающих с праздничными днями выходных позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням», — процитировала пресс-служба главу ведомства Антона Котякова.

В 2025 году субботу 4 января планируют перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. В результате, согласно проекту календаря праздничных дней, новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году придётся по 4 выходных.

Будет и ряд других переносов, отметил глава Минтруда. В результате в феврале россияне будут отдыхать с 22 по 23 число, в марте — с 8 по 9 число. В ноябре нерабочие и праздничные дни придутся на 2-4 число. В 2025 году предусмотрена одна рабочая суббота, она придётся на 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля стало известно, что 31 декабря 2025 года будет выходным днём в соответствии с проектом переноса праздничных дат. В декабре 2020 года депутаты от ЛДПР предложили объявить 31 декабря постоянным нерабочим днём. Они внесли в Госдуму законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс.

В январе 2023 года правительство не поддержало эту инициативу. Там отметили, что решения нужно принимать каждый год, определяя, необходимо ли в конкретном случае переносить один из выходных дней на 31 декабря.