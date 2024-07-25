Москва, 25 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Беспорядочное минирование прибрежной акватории Чёрного моря военно-морскими силами Украины всё чаще угрожает гражданским судам, заявил 25 июля помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, в интервью «Российской газете».

Иван Родионов/РИА Новости

«Беспорядочное минирование прибрежной акватории <…> украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что всё чаще угрожает гражданским судам», — заявил Патрушев.

Помощник российского лидера добавил, что непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут безэкипажные катера, которые теряют курс из-за сбоя GPS-навигации.

Как сообщало ИА Регнум, Патрушев 25 июля заявил, что Россия сорвала планы НАТО по размещению базы в Азовском море. По его словам, НАТО дерзко наращивает число военно-морских баз за пределами своих границ, преследуя цель — превратить мировой океан в сферу своего влияния.

Как напомнил помощник российского президента, десять лет назад план НАТО по созданию военно-морской базы в Севастополе провалился. После этого альянс попытался обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, чтобы компенсировать неудачу, уточнил Патрушев.

Глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2022 году заявлял, что Киев создал угрозу для судоходства в Черном море. Подразделениями ВМС Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах. Дипломат добавил, что, оторвавшиеся от минрепов украинские мины теперь дрейфуют по акватории Чёрного моря.