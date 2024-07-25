Москва, 25 июля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Москве начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами, которые пройдёт в столице 6 — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщили 25 июля на официальном сайте штаба.

Евгений Биятов/РИА Новости

Возглавил общественный штаб председатель комиссии Общественной палаты Москвы (ОПМ) по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв. На трёх прошедших избирательных кампаниях штабом также руководил он.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве уже в 14 раз будет выполнять свою главную задачу ― обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в соответствии с московским стандартом наблюдения», ― рассказал Ковалёв.

Он напомнил, что для этого традиционно организуют работу электронного штаба, наблюдателей видеоцентра и наблюдателей на избирательных участках, групп мобильного реагирования и группы разбора нарушений, операторов контакт-центра и пресс-центра.

Информационное сопровождение в качестве заместителя руководителя штаба будет курировать председатель экспертного совета ОПМ по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов. Ещё один заместитель ― председатель Комиссии ОПМ по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного города» Илья Массух ―возглавит электронный штаб.

В штабе отметили, что москвичам доступны все способы голосования: онлайн-голосование, голосование на участках с помощью бумажных бюллетеней или терминалов электронного голосования.

Как сообщало ИА Регнум, согласно решению Московской городской избирательной комиссии, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва продлятся три дня — с 6 по 8 сентября 2024 года. Также принято решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах депутатов думы и совмещённых с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября.

Жителям столицы предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам. Они состоятся в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине.