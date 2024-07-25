Москва, 25 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Недостаток сна может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в презентации, подготовленной к выступлению на форуме «Здоровое общество».

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«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти», — отметил Мурашко.

Указано также, что вероятность развития ожирения на 50% выше у тех, кто спит меньше пяти часов в сутки. Когнитивные функции и производительность труда могут снижаться на фоне недосыпа на 40%.

Хронический стресс тоже пагубно влияет на организм. Из-за него риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 40–60%, добавил глава Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, учёные Национального кардиологического центра Сингапура пришли к выводу, что на фоне недосыпа происходит преждевременное истощение теломер — концевых участков хромосом, отсчитывающих возраст. Иными словами, такой организм быстрее стареет.

Согласно выводам Американской кардиологической ассоциации, недостаток сна может приводить к так называемой неалкогольной жировой болезни печени. По словам врача спортивной медицины Ильи Мелехина, вопрос о продолжительности сна скорее индивидуальный, значение также имеет качество сна.