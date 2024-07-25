Вашингтон, 25 июля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Западные страны не перестают поставлять оружие Киеву, но наблюдаются серьёзные сбои, так как становится всё сложнее игнорировать факты повсеместной коррупции при таких поставках, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Накачка киевского режима оружием с их стороны продолжается, хотя и с серьезными проблемами и сбоями», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя добавил, что США и другие государства, поддерживающие киевский режим, продолжают погружаться в украинский конфликт из-за нежелания жителей страны гибнуть на фронте. Запад в итоге направляет на Украину не только оружие и наёмников, а также инструкторов. Они автоматически становятся законными целями для Военно-космических сил России, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Евросоюз создал специальную комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями на Украине западной помощи. Отмечается, что основной состав контрольной комиссии будет работать в Брюсселе, в Киеве для содействия указанной работе создадут отдельное подразделение.

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что большая часть военной помощи, о которой Соединённые Штаты объявили в конце апреля, не пойдёт на нужды ВСУ, а будет утеряна в результате коррупционной деятельности. По его словам, то же произошло и с 16 млрд евро, предоставленными Киеву Европейским союзом.

Российская сторона неоднократно отмечала, что западные поставки оружия Киеву лишь продлевают конфликт на Украине. Президент Владимир Путин подчёркивал, что поставки оружия ВСУ только приведут «к большей трагедии».