Авдеевка, ДНР, 25 июля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Тела 47 мирных жителей, погибших в ходе боевых действий, обнаружили в городе Авдеевке в ДНР российские следователи, пишут 25 июля «Известия».

Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель отдела криминалистики регионального главка СК уточнил, что за истёкший период 2024 года следователи провели 38 осмотров мест происшествий. Все 47 погибших были мирными гражданами, опознать удалось пока только 24 тела.

«Идёт очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки»,— сказал представитель СК.

Он подчеркнул, что ни одно обращение не остаётся без внимания, у родственников берут генетический материал для идентификации. Для поиска тел, добавил он, приходится привлекать тяжёлую технику, так как город сильно разрушен.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ превратили северный пригород Донецка Авдеевку в мощный укреплённый район и с 2014 года обстреливали оттуда мирные кварталы Донецка. Минобороны России 17 февраля 2024 года сообщило об освобождении Авдеевки.

Ранее в июле десятки тел погибших мирных жителей обнаружили в подвалах домов в Торецке. Предположительно, эти люди погибли от действий ВСУ.