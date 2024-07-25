Москва, 25 июля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Екатерина Калмыкова

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы и легенды, чтобы обманом выманить у людей деньги и конфиденциальные данные. Люди склонны избегать общения с мошенниками из-за неумения им противостоять, но новые проекты создают новые реалии. Так, экспериментальной проект «Фрод-рулетка» от Т-Банка формирует подход при взаимодействии с мошенниками. В своем недавнем интервью «Известиям» вице-президент группы Алексей Бакланов отмечал: «Фрод-рулетка» начала менять в корне сценарий взаимодействия людей с мошенниками, в её механике хищник, то есть, мошенник, сам становится добычей — он попадает в зависимость от пользователя, который теперь сам играет с преступником в кошки-мышки, причем абсолютно безопасно для себя». Психологи рассказали ИА Регнум, по какой причине люди впадают в состояние жертвы во время разговора с мошенниками, почему некоторые россияне шутят над обманщиками, и объяснили, чему можно научиться при взаимодействии с жуликами.

Жертва мошенничества

Специалисты уверены, что для большей части людей свойственно доверие окружающим, потому что их так воспитывали. Мошенники знают это и делают всё, чтобы втереться в доверие, а потому представляются сотрудниками известных служб и организаций.

При этом большинство людей по своему характеру не готовы к стрессовым ситуациям, считает психолог Андрей Зберовский. Среди жертв аферистов в том числе могут быть молодые и неопытные, либо россияне с комплексами, или люди старше 60 лет, которые многим верят на слово и могли потерять критическое мышление, а также навыки такого общения.

«Само существование мошенников подпитывается тем, что большинство людей по их ментальности, поведению не готовы к неожиданному удару, они не трусы, не слабаки, но они просто не готовы к конкретному удару прямо сейчас. А мошенник заранее мобилизован, у него заранее написанные, продуманные тексты под рукой, по которым он работает», — уточнил эксперт.

Помимо прочего мошенники выбирают наиболее больные точки у жертв, не звонят по пустякам. В качестве примера психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка привела ситуацию, когда злоумышленники звонят пожилым людям под предлогом того, что их дети или внуки, например, попали в аварию. Или наоборот убеждают людей среднего возраста в том, что их старшие родственники оказались в больнице и срочно требуются деньги.

«Есть классификация этих болевых точек и есть люди, которые реагируют на эти болевые точки. Когда соединяются между собой целевая аудитория и заготовленные кейсы, тогда люди впадают в состояние жертвы. Потому что для них оказывается слишком тревожна, значимая та ситуация, которую разворачивает перед ними мошенники», — объяснила она.

Поворотный момент

Для того, чтобы не растеряться в момент столкновения с телефонными мошенниками, есть несколько лайфхаков. Во-первых, как советует психолог, международный сертифицированный тренер НЛП Татьяна Мужицкая, в случае, если позвонил аферист, стоит спокойно поблагодарить его за звонок, предупредить, что перезвоните в ту организацию, от имени которой он обращается, и завершить разговор.

Если разговор всё же завязался, то эксперт советует спросить себя: «Какова моя цель, что мной движет?». Также следует понять, не пытается ли собеседник вас запугать, и, если да, то следует положить трубку.

«Третье, когда уже действительно мошенники с вами говорят, и начинается момент, когда [они запрашивают определенные] цифры. В этот момент очень важно прервать разговор. Или сказать им цифры, но не те, которые пришли. Они вам скажут, что код не тот. Ответьте, что знаете. Посмотрите, что будет дальше», — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что главное — не играть в игру злоумышленников. При этом психолог рассказала, что во время телефонного звонка, чтобы отстраниться от ситуации, можно взять блокнот для записи и фиксировать происходящее. Это позволяет включить левое полушарие и мыслить более рационально.

Телефонное противостояние

Не каждый человек прекращает разговор с мошенником сразу, некоторые и сами не прочь подшутить над аферистами. Как объяснила психолог Девятка, это чаще всего те люди, которые попадают в привычный паттерн поведения и привычно для себя разворачивают какую-то модель диалога.

«Есть такая особенность у людей, что им легко дается, то в чём они уже хороши и то, к чему они уже привыкли. То есть, скорее всего, эти люди либо в школе припирались с учителями, либо с одноклассниками были такие словесные подколки, перебранки. Если у человека есть это в опыте, то ему легко вступить в такую перебранку с мошенником», — сказала она.

При этом чаще всего со стрессовыми ситуациями легче справляются люди, обладающие юмором и самоиронией, уверен психолог, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов. Юмор — одна из форм преодоления стрессовых ситуаций, напомнил эксперт. И намеренное общение со злоумышленниками с помощью таких сервисов, как «Фрод-рулетка» может помочь развить ораторское мастерство и практику речевого общения.

«Мошенники получат зубастых, подкованных, не лезущих за словом в карман людей, с которым им будет тяжело общаться. <…> Мошенники стали таким феноменом уже на протяжении последних пяти лет, но их скрипты и схемы в целом однообразны. Подчеркиваю, что языковую практику, практику речевого общения, практику поставить человека в неудобное положение это, конечно, вырабатывает. То есть те, кто желает именно получить навыки диалога, кто хочет воздействовать на совесть тех, кто звонит, конечно, могут оттачивать [в сервисе —ред.] своё ораторское мастерство», — заключил со своей стороны психолог Зберовский.