Москва, 25 июля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Россия не позволила Североатлантическому альянсу разместить в Азовском море военно-морскую базу, заявил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

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«Были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что десять лет назад провалился план НАТО по созданию военно-морской базы в Севастополе и превращению Крыма в место постоянной дислокации войск США и их союзников. Затем альянс попытался обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, чтобы компенсировать ту неудачу.

НАТО дерзко наращивает число военно-морских баз за пределами своих границ, чтобы превратить мировой океан в сферу своего влияния, также заявил Патрушев.

По его словам, лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал стратегию морской безопасности Украины, определяющую место НАТО в Чёрном море, в попытке убедить мир в своей легитимности.

Украина не имеет выхода в Азовское море, её стратегия не соответствует реалиям, констатировал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев отмечал, что военные учения НАТО в Европе, в ходе которых отрабатывается сценарий конфликта с Россией, способствуют усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире. Он заявлял также, что вся политика НАТО строится на интересах США, которые используют альянс для сохранения своего вооружённого присутствия в Европе и демонстрации незаменимости в вопросе обеспечения безопасности в регионе.