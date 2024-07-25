Москва, 25 июля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В 10-м микрорайоне Зеленограда восстановят Школьное озеро в народном парке «Панфиловский». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Реабилитацией водоёма, который находился в неудовлетворительном состоянии, займутся специалисты комплекса городского хозяйства.

Озеро площадью более 5,8 гектара уже очистили от ила, в результате средняя глубина водоёма увеличилась с 1,4 до двух метров, а максимальная — до 3,5 метра. Береговая полоса осталась пологой, её отремонтировали и украсили камнем, утопленным в бетон.

Также в порядок приведут пляж. Его очистят, расширят, добавят песка и установят удобные лежаки под навесами и раздевалки. Здесь оборудуют площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис, а также обновят прогулочные дорожки.

«Работы планируем завершить до конца августа», — добавил Бирюков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства начали реабилитацию второго Николо-Хованского пруда в поселении Сосенском. Водоём площадью более 2,7 гектара очистят от ила, укрепят береговую полосу и сформируют зону биоплато площадью 150 кв. м. В ней высадят 2,5 тысячи водных растений.