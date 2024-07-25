Москва, 25 июля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. На мероприятиях, приуроченных к форуму-фестивалю «Территория будущего. Москва 2030», горожанам подарят эксклюзивные сувениры. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

Deensel Москва

Форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября в разных районах столицы. На площадках фестиваля посетителей ждут мастер-классы, спортивные мероприятия, творческие встречи и памятные подарки с фирменной символикой городской программы лояльности «Миллион призов». Среди них — коврики для пикника, практичные рюкзаки и сумки, органайзеры для путешествий, а также другие приятные мелочи для отдыха на природе.

Чтобы получить сувенир, необходимо перейти на сайт «Миллион призов», авторизоваться через учетную запись mos.ru и в разделе «Поощрения» перейти в категорию «Территория будущего. Москва 2030». Затем следует выбрать понравившийся сувенир и удобный период получения, оформить бесплатный заказ и забрать его в одном из павильонов «Миллиона призов».

Как ранее сообщало ИА Регнум, в рамках форума-фестиваля Комплекс городского хозяйства столицы проведет Дни открытых дверей на объектах ЖКХ столицы.