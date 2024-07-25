Гавана, 25 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота России войдут в порт Гаваны 27 июля, сообщило министерство революционных Вооружённых сил Кубы в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ).

«В порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно «Смольный», патрульный фрегат «Неустрашимый» и танкер «Ельня», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что корабли пробудут в порту столицы с рабочим визитом с 27 по 30 июля. За это время российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, увидят городские достопримечательности. Местные жители 28 и 29 июля смогут взойти на борт корабля «Смольный», отметили в минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» Северного флота ВМФ России. По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества. 11 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике.

Прибывшие в порт Гаваны российские корабли Северного флота вызвали ажиотаж среди кубинцев. Жители собрались на набережной перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за ними. На борт российских военных кораблей пускали посетителей.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель побывал на борту российского фрегата «Адмирал Горшков» и на палубе атомного подводного крейсера ВМФ России «Казань». Он заявил, что приятно провёл время и получил массу впечатлений от их посещения, даже несмотря на непрекращающийся дождь в Гаване.