Москва, 25 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил соболезнования в адрес президента Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и премьер-министра страны Абия Ахмеда в связи с последствиями сходов оползней, сообщил Кремль.

Liu Fangqiang/Global Look Press

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны», — следует из текста телеграммы.

Глава российского государства также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате сильных дождей и наводнений на юге Эфиопии 22 июля произошёл сход двух оползней. Как сообщило 25 июля ВВС, проливные дожди вызвали оползень в деревне, расположенной на возвышении в отдаленном районе Гофа.

По данным Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, в результате стихийного бедствия погибли 257 человек, окончательное число погибших может увеличиться до 500 человек. Более 15 000 пострадавших нуждаются в эвакуации, включая 1320 детей, а также 5293 беременных женщин и молодых матерей.