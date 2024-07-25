Вашингтон, 25 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает американского вице-президента Камалу Харрис некомпетентной, так как она стояла «за каждым провалом» действующего президента страны Джо Байдена за 3,5 года нахождения последнего у власти. Он заявил об этом 24 июля на митинге своих сторонников в Северной Каролине.

Rod Lamkey — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

«Она радикальная левая сумасшедшая, которая уничтожит нашу страну, если ей когда-нибудь представится шанс прийти к власти», — приводятся слова республиканца в материале телеканала ABC News.

Трамп также отметил, что, по его мнению, в Белом доме ещё не было настолько «неормальных» людей, хотя бывали и плохие.

«Но хуже всех был Джо», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-президент США назвал обращение действующего главы Белого дома очень плохим и «едва понятным». Трамп также назвал Байдена «жуликоватым», а Харрис «лживой», добавив, что считает их «одним большим позором для Америки».

Накануне, 24 июля, бывший глава Белого дома высказал мнение, что экс-президент США «терпеть не может» Байдена и из-за этого с другими представителями Демпартии заставил его выйти из президентской гонки. Трамп уточнил, что экс-спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси также отказалась поддержать Байдена.

Действующий американский лидер 21 июля в соцсетях объявил о выходе из президентской гонки. Он также рекомендовал Демократической партии выдвинуть Харрис кандидатом в президенты.

Вице-президент США 25 июля заявила, что будет баллотироваться на пост главы государства и опубликовала свой первый предвыборный ролик. В нём Харрис сделала акцент на своём послании о «свободе» и допустила несколько выпадов в адрес Трампа и его напарника, сенатора Джей Ди Вэнса.