Москва, 25 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Шалфей предсказателей и мята полевая могут появиться на участке только если их семена были посажены там намеренно. Об этом 25 июля рассказал биолог, агроном Михаил Воробьёв, комментируя слова старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Чириковой о том, что российским дачникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещённых растений, среди которых шалфей предсказателей и мята полевая.

Eric Hunt

«Шалфей предсказателей и мята полевая — это не те растения, которые обычно можно встретить на участках. Различные виды мяты и шалфея содержат разные вещества: некоторые из них полезны, а некоторые психотропные», — пояснил Воробьёв.

Он отметил, что один из видов шалфея и мяты были включены в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Этот список довольно обширный и включает в себя также мак опийный и коноплю. Этот перечень постоянно пополняется, уточнил эксперт.

Агроном подчеркнул, что в диком виде шалфей предсказателей и мята полевая не встречаются. Они могут появиться на участке только в том случае, если их семена были специально посажены там. Поэтому обычным дачникам опасаться нечего, добавил биолог.

Он также обратил внимание на то, что среди видов маков, содержащих повышенное количество опиатов, есть мак восточный. В недавнем прошлом это был очень популярный садовый многолетний цветок. Семена этого мака можно купить в магазине, как и семена конопли. Однако стоит помнить, что за выращивание этих растений предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнил Воробьёв.

Как передавало ИА Регнум, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова отметила, что к психотропным и наркотическим растениям также относят борщевик Сосновского, мак-самосейку и снотворный, психотрию зелёную, овёс пустой, коноплю, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.

В перечень содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю растений также входят все содержащие псилоцибин и псилоцин грибы, а также ипомея трёхцветная, которую добавили в него по постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, уточнила Чирикова.

Она добавила, что все запрещённые растения внесены в постановление правительства России «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…», и этот список регулярно дополняют.

Младший юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина 28 мая рассказала, что дачников теперь могут оштрафовать за выращивание картофеля на продажу. Она уточнила, что владельцам дач без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с 2024 года грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Адвокат Елена Кудерко 24 мая рассказала, что выращивание на даче растения ипомея трёхцветная (вьюнок) теперь грозит уголовной ответственностью. По её словам, у правоохранителей есть право проверять дачные участки в летний период на предмет наличия на них запрещённого растения.