Посёлок Валаам, Карелия, 25 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме, сообщил журналистам 25 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кадр из Телеграм — канала: Пул Первого

Он напомнил, что храм расположен на Смоленском скиту, где священнослужители молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. По словам спикера Кремля, российский лидер уже неоднократно посещал этот храм. На этот раз он вместе с Лукашенко побывал на молебне.

После визита в храм главы государств осмотрели часовню царственных страстотерпцев, после чего продолжили общение в закрытом формате.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Лукашенко в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений и продвижение союзных проектов, а также тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

До этого лидеры двух стран приезжали на Валаам в июле 2019 года и в июле 2023-го. В прошлом году они также посетили Валаамский мужской монастырь, который расположен на острове Спасо-Преображенский.

Лукашенко 13 июля заявил, что собирается провести обсуждение с Путиным дальнейших шагов по Украине. Он также выразил надежду на встречу с российским лидером для обсуждения этого вопроса.