Киев, 25 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Украинские новобранцы не желают сражаться на фронте, их призывают в ВСУ против воли. Об этом сообщил 24 июля бельгийский телеканал RTBF после беседы с бойцами 49-го стрелкового батальона ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам командира по имени Василина, прежде подразделение состояло только из добровольцев, но теперь они «все мертвы или ранены». Новобранцы нужны для удержания рубежей и штурма, отметила она, но обучение, которое они проходят в мобилизационном центре, совершенно бесполезно, кроме того, бойцам не хватает мотивации.

«Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают», — добавила командир.

Она подчеркнула, что Киев должен изменить подход к мобилизации, так как люди, не желающие участвовать в боях, бесполезны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным и сократил до минимума их права. В частности, всем военнообязанным было отведено 60 дней на обновление своих данных путём явки в военкомат.

По словам депутата Верховной рады Дмитрия Наталухи, местоположение около 940 тыс. украинских мужчин призывного возраста не известно властям. Они не учтены ни в каких реестрах и не выезжали за границу.