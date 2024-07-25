В украинской армии рассказали о нежелании новобранцев воевать
RTBF: украинские новобранцы не хотят воевать, порядок мобилизации нужно менять
Киев, 25 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Украинские новобранцы не желают сражаться на фронте, их призывают в ВСУ против воли. Об этом сообщил 24 июля бельгийский телеканал RTBF после беседы с бойцами 49-го стрелкового батальона ВСУ.
По словам командира по имени Василина, прежде подразделение состояло только из добровольцев, но теперь они «все мертвы или ранены». Новобранцы нужны для удержания рубежей и штурма, отметила она, но обучение, которое они проходят в мобилизационном центре, совершенно бесполезно, кроме того, бойцам не хватает мотивации.
«Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают», — добавила командир.
Она подчеркнула, что Киев должен изменить подход к мобилизации, так как люди, не желающие участвовать в боях, бесполезны.
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным и сократил до минимума их права. В частности, всем военнообязанным было отведено 60 дней на обновление своих данных путём явки в военкомат.
По словам депутата Верховной рады Дмитрия Наталухи, местоположение около 940 тыс. украинских мужчин призывного возраста не известно властям. Они не учтены ни в каких реестрах и не выезжали за границу.