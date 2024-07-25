Париж, 25 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Спортсменка Лим Си Хён из Южной Кореи установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука, который стал первым на летних Олимпийских играх в Париже.

Sina Schuldt Лим Си Хён

21-летняя лучница заняла первую строку в квалификации. Её результат составил 694 очка из 720 возможных за 72 выстрела. Предыдущий рекорд принадлежал соотечественнице Кан Че Ён, которая в 2019 году набрала 692 очка.

Второй результат в квалификации показала ещё одна представительница Южной Кореи Нам Су Хен — 688 баллов, третьей стала Янг Сяолей из Китая, набравшая 673 очка.

Лим Си Хён занимает второе место в мировом рейтинге. Она стала чемпионкой мира 2023 года в командных соревнованиях. Для спортсменки это дебютное выступление на Олимпийских играх.

Церемония открытия Олимпиады в Париже состоится завтра, 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, на летнюю Олимпиаду в Париже за две недели до её старта продали рекордное количество билетов. По данным агентства France presse (AFP) на середину июля, были проданы 8,6 млн билетов. Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 млн билетов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

18 июля МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде. 24 июля стало известно, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева на Олимпиаде выступят в смешанном парном разряде.