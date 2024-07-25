Москва, 25 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Курьер, который спас ребёнка от похитителя на Ферганском проезде в Москве, рассказал ИА Регнум, что неадекватного мужчину он заметил за 10 минут до инцидента. По словам Мухаммаджона, пьяный прохожий сразу ему показался подозрительным. Курьер бросился на помощь, когда увидел, что нетрезвый мужчина пристаёт к женщине с ребёнком.

ИА Регнум

23-летний Мухаммаджон О. — курьер сервиса доставки продуктов. Молодой человек работает второй год с момента переезда в Россию. 24 июля Мухаммаджон, как обычно, развозил заказы «Яндекс Лавки» в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Проезжая мимо детской площадки на Ферганском проезде, курьер обратил внимание на мужчину, который бросился на мать с младенцем на руках. Мухаммаджон развернулся и направился к детской площадке.

«Я видел его ещё до того, как всё произошло. Он ошивался рядом с пунктом выдачи заказов Лавки. Я забрал заказ и поехал его доставлять. По дороге увидел, как этот мужчина приставал к женщине. Он схватил ребёнка, я побежал за ним, чтобы его вернуть. Я просто хотел помочь. Непонятно, куда он хотел унести малыша. Потом он сильно бросил ребёнка на землю со словами «извините, я так больше не буду». Я мужчину этого догнал и пару раз ударил за малыша, хотел его задержать, но он вырвался и побежал дальше. Я подбежал к маме младенца. Там ещё была её старшая дочь, она подошла ко мне и сказала спасибо. Я поехал дальше на заказы», — поведал Мухаммаджон.

Через полчаса курьер, приехав на пункт выдачи заказов, увидел, как полиция задерживает похитителя. Им оказался 27-летний ранее судимый за мошенничество Алексей Кириченко. В момент похищения он был пьян.

«Фигурант задержан. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Ребёнка госпитализировали: врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки.