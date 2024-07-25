Москва, 25 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Правительство России утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе правительства.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Оно вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В перечень вошли 55 курортов федерального значения. В их числе Анапа, Белокуриха, Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Сочи, Ессентуки, Железноводск, Зеленоградск, Плес, Теберда, а также курорты южного берега Крыма: Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Кроме того, в утвержденный перечень вошел один курортный регион ― Кавказские минеральные воды, включая Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край.

«В утверждённый перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское», ― говорится в документе.

В пресс-службе пояснили, что перечень необходим для того, чтобы разграничить подведомственность курортов. Так, федеральные курорты будет курировать министерство здравоохранения. Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные минздравы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством заявил, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха жителей страны, так и для экономического роста РФ. По словам главы государства, чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем лучше будет в целом в конечном итоге.

29 мая российский лидер поручил утвердить федеральный проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». В нём перечислены места отдыха на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Чёрного моря («Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Крыму), Балтийского моря («Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Петербурге), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае), Каспийского моря («Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане) и озера Байкал — (курорт «Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области).