* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 25 июля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции случайно задержали в Москве уроженца Азербайджана, который оказался боевиком группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 июля сообщил знакомый с ситуацией источник.

ГУ МВД

Как рассказал информатор, слова которого привели «Известия», задержанный принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов с 2012 по 2013 год. В данный момент он находится в СИЗО, затем его передадут властям Азербайджана.

По информации Telegram-канала Mash, правоохранители задержали 37-летнего боевика, когда остановили его на Мичуринском проспекте для проверки документов. В 2019 году суд в Баку выдал санкцию на арест боевика, однако ему удалось сбежать в Россию через Казахстан.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 15 июля задержали в Омске двух мигрантов из Центрально-Азиатского региона, организовавших сбор денег на покупку оружия для боевиков исламской «Катиба Таухид Валь-Джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные регулярно перечисляли деньги на счета международной террористической организации.

ФСБ 11 июля предотвратила вооружённое нападение члена запрещённой в России террористической организации на православный храм в Адыгее. Задержанный оказался выходцем из одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Позднее готовивший теракт мужчина признался, что собирался поджечь Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Он уточнил, что делал это по указанию террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).