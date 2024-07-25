Берлин, 25 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Принимаемые немецким руководством решения по Украине не ведут к обострению отношений России и НАТО, заявил 25 июля канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, которую транслировал канал Phoenix.

IMAGO/Global Look Press Олаф Шольц

«Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

Он пообещал и дальше снабжать Украину оружием. Глава германского правительства при этом не исключил, что Россию могут пригласить участвовать в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер в конце мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по позициям на территории России на границе с Харьковской областью. Аналогичное заявление сделал другой представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

При этом в Берлине заявили, что Германия поставляет оружие Киеву, но стороной конфликта с Россией себя не считает.

После того как Пентагон 10 июля объявил, что будет в 2026 году размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, Шольц объяснил, что это «послужит сдерживающим фактором», не ведя к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Как заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, решение Пентагона демонстрирует всему миру нацеленность Вашингтона и Берлина на подрыв международной безопасности.