Калуга, 25 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-28, который потерпел крушение во время планового полёта в Калужской области, погиб. Об этом 25 июля сообщили в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. На месте падения летательного аппарата работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении вертолёта Ми-28 в Жиздринском районе. Он добавил, что на место авиакатастрофы прибыли оперативная группа и спасатели.

В Амурской области 20 июня потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились четыре человека — работники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса», летевшие в Джелтулак Тындинского района для ремонта бульдозера. Все они погибли при падении летательного аппарата.

В начале апреля вертолёт Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем у западного побережья Крыма. По информации Минобороны, предварительной причиной авиакатастрофы стал отказ авиатехники.