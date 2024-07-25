Осло, 25 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Стремление НАТО к доминированию обернулось развалом архитектуры безопасности, которую Россия выстроила с Европой. Такое мнение 25 июля высказал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил эксперт, Россия в течение десятилетий прикладывала усилия, чтобы развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться со странами Запада.

«Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», — написал он.

По словам Дизена, именно из-за этого Россия переориентировалась на Восток, так как её «разозлили» такие амбиции альянса.

Как сообщало ИА Регнум, в январе министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе без России невозможна. Он добавил, что решающая роль в дискуссиях на эту тему должна быть за Евросоюзом.

Президент России Владимир Путин 5 июля рассказал, что в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном они обсуждали возможную архитектуру безопасности в Европе. Глава государства уточнил, что также стороны обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

Российский лидер 14 июня отметил, что современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США. Он уточнил, что эгоизм и высокомерие Запада привели мир к точке невозврата.