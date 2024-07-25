Москва, 25 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили очередной танк американского производства Abrams в зоне спецоперации, сообщил 25 июля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» в течение суток улучшила тактическое положение и нанесла удары по Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районах Торецка, сёл Новосёловка Первая, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Михайловка, Калиново и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Российские подразделения также отразили семь контратак украинских штурмовых групп.

«ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 100-мм пушку МТ-12 «Рапира», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные подбили первый Abrams в конце февраля 2024 года. С линии фронта ВС РФ его эвакуировали в конце апреля. Об уничтожении второго Abrams стало известно 3 марта. Чтобы подбить его, российские войска применили FPV-дроны «Упырь».

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении в зоне спецоперации бронетехники ВСУ, в том числе танков Abrams и немецких Leopard. Очередной Abrams бойцы ВС РФ «Центр» подбили 22 июля.