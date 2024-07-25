Москва, 25 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Германия в рамках бюджета на 2025 год вдвое сократила помощь Украине. Это решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Thomas Trutschel/Global Look Press

Эксперт считает, что вслед за Германией сокращать поддержку Вооружённым силам Украины начнут и другие страны Евросоюза.

«Никто не хочет вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие. Это понимают все — в том числе в Киеве. Германия здесь показательна», ― процитировала «Российская газета» доцента кафедры.

Политолог добавил, что времена, когда президент США Джо Байден поддерживал один за другим выделение пакетов военной помощи Украине, уже фактически ушли, а на горизонте ― время республиканца Дональда Трампа, который выступает против любого финансирования Киева.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Германии Борис Писториус в конце мая объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн евро.

24 мая Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине ещё 10 танков Leopard 1A5. Помимо танков новый пакет включает в себя также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулемётов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германия продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году. Он уточнил, что производство сейчас увеличивается.

Украина 5 июля получила от Германии третий зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как заявил посол ФРГ в стране Мартин Егер, украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошёл соответствующую подготовку в ФРГ.

Кандидат в депутаты Европейского парламента от немецкой политической партии BSW Фридрих Пюрнер считает, что Германии следует попытаться принудить Украину вступить в переговоры с Россией по урегулированию конфликта. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены, указал политик.