Нью-Дели, 25 июля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Индии на свет появились редкие сиамские близнецы, выглядящие как один ребёнок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками, сообщила газета Daily Mail.

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В материале отмечается, что роды прошли в сельской больнице, куда мать в срочном порядке доставили после начала схваток. Ребёнок успел срастись с другим, неполноценно развившимся телом, конечности которого в результате выступали из груди малыша. Младенец скончался через пять часов после рождения.

Аномалия вызвала удивление у родителей, поскольку во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику. В сельской местности, где проживает семья, нет доступа к такой медицине, указало издание. Сами роды прошли без осложнений, причины аномалии новорождённого неизвестны. Подобные случаи настолько редки, что для них нет отдельного названия, отмечалось в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года хирургическая бригада из Саудовской Аравии провела успешную операцию по разделению сиамских близнецов. Официальное агентство SPA отметило, что бригада из 28 врачей, включая ведущих саудовских специалистов в области педиатрии и хирургии, успешно разделила сестёр-близнецов, родившихся на территории Йемена.

По данным журналистов, изначально планировалось, что операция займёт 11 часов, однако благодаря действиям врачебной бригады, медицинские процедуры удалось сократить до пяти часов.