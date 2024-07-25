Москва, 25 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Россияне в текущем году стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных. Пользователи все чаще выбирают отечественные облачные решения: интернет-трафик российских онлайн-дисков вырос на треть (32%) относительно прошлого года и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах. К такому выводу пришли аналитики оператора Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Yota Спрос на российские облачные хранилища вырос на треть

За первые шесть месяцев 2024 года общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ увеличилось на 28% год к году. Наибольший рост продемонстрировали российские сервисы — потребление выросло на 32%, что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%).

На российские облачные хранилища приходится уже больше половины от всего трафика в этом сегменте. Между тем, молодая аудитория все еще отдает предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14–20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 65% трафика, а среди пользователей 21–25 лет — 54%.

Самым популярным облачным хранилищем в 2024 году стал «Яндекс Диск» (+61%). В нем активность пользователей выросла сильнее всего. В тройку наиболее востребованных решений также вошли Google Drive (+46%) и iCloud (+19%).

Выбор того или иного сервиса зачастую зависит от возраста пользователя. Так, зумеры в основном предпочитают Google Drive. Остальные россияне пользуются преимущественно «Яндекс Диском». Активнее всего облачные хранилища используют люди в возрасте 26–35 лет (36% трафика) и 36–45 лет (26%).

На женскую аудиторию приходится половина (51%) от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах. Женщины также обеспечили основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60%).

Чаще всего облачными хранилищами пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара.