Вашингтон, 25 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама и американский вице-президент Камала Харрис активно общаются с момента объявления последней о планах бороться за пост главы государства. Об этом 25 июля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

(сс) Mark Warner

По их словам, экс-президент США в частных беседах уже поддержал выдвижение Харрис и теперь намерен объявить об этом публично.

«Он регулярно общается с ней и считает, что у нее всё хорошо началось», — заявил один из источников.

Уточняется, что помощники Обамы и Харрис уже провели обсуждение возможности их совместного публичного появления во время проведения президентской кампании, однако точную дату этого пока не определили.

Источники также отметили, что Обама до этого не собирался публично поддерживать вице-президента, потому что это могло бы «затмить» обращение действующего президента США Джо Байдена к нации.

Как сообщало ИА Регнум, газета New York Post 24 июля написала, что Обама отказался поддержать выдвижение Харрис в кандидаты в президенты США от Демпартии. По словам автора публикации, экс-президент США считает Харрис некомпетентной и неспособной самостоятельно бороться с политическими проблемами.

Ранее в этот же день экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Обама «терпеть не может» Байдена и потому вместе с другими демократами заставил главу Белого дома выйти из предвыборной гонки. Он уточнил, что Байдена также отказалась поддерживать экс-спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков 23 июля отметил, что из-за Харрис в Демократической партии наблюдаются признаки внутреннего раскола. Сенатор так прокомментировал сообщения СМИ о смене ряда ключевых чиновников в американском руководстве в случае победы вице-президента США на предстоящих выборах.