Москва, 25 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Автозаправочные станции в новом для топливного рынка формате начали работу на Севастопольском и Кутузовском проспектах, а также на внешней стороне 34-го и 85-го км МКАД в Северном Бутово и Бибирево.

Пресс-служба «Газпромнефти» «Газпромнефть» открыла четыре АЗС нового формата в Москве

Новый формат заправок предполагает расширение возможностей автомобилистов для самостоятельной оплаты топлива, товаров кафе и магазина.

Организация пространств для самостоятельных покупок на заправках предусматривает увеличенное количество экспресс-касс. Так, клиенты могут совершать покупки быстрее, а клиентский сервис становится более персонализированным — от помощи с оформлением покупок у касс самообслуживания до консультирования в торговом зале и приготовления заказов в кафе.

Пресс-служба «Газпромнефти» «Газпромнефть» открыла четыре АЗС нового формата в Москве

Помимо оплаты топлива, через цифровое меню касс самообслуживания можно узнать баланс топливной карты, количество бонусов программы лояльности, а также оплатить товары из магазина, горячие напитки и заказать блюда фирменного кафе. Каждый заказ в кафе получает номер в электронной очереди. Статус его готовности виден на информационном экране в зоне приготовления.

АЗС с таким форматом самообслуживания уже работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До конца 2024 года более 50 таких автозаправочных станций сети «Газпромнефть» появится в 12 регионах России, 20 из них — в Москве и Подмосковье.