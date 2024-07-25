Москва, 25 июля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Бьюти-услуги заняли первое место по востребованности среди жителей Москвы. Как сообщает сайт мэра и правительства столицы, они занимают 40% всего рынка бытовых услуг.

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«Сегодня из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания, которые работают в Москве, 7,5 тысячи — это салоны красоты и парикмахерские, еще около двух тысяч — маникюрные салоны», — отмечается в сообщении.

Наибольшей популярностью среди столичных жителей пользуются маникюр, педикюр и парикмахерские услуги.

«Мы видим, что спрос на услуги салонов красоты растет, причем растет в том числе среди молодежи. Город, в свою очередь, стимулирует развитие рынка бытовых услуг. Во время пандемии коронавируса столица активно предоставляла меры финансовой поддержки, сейчас мы продолжаем помогать предпринимателям», — заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

На сегодняшний день большинство салонов красоты — несетевые точки. А доля сетевых компаний составляет 10%. Помимо этого, в бьюти-сфере растёт число самозанятых мастеров.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря мерам поддержки со стороны администрации Москвы в столице растёт число кафе и ресторанов. По словам Алексея Немерюка, с начала 2024 года в городе появилось почти 600 новых гастрономических точек.

С 2010 года количество предприятий питания в Москве выросло почти в три раза и продолжает расти. На сегодняшний день в заведениях общепита число посадочных мест превышает 850 тысяч.