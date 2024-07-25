Москва, 25 июля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. За выращивание запрещённых растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, дачникам в России может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом 25 июля рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

Алексей Иванов ИА REGNUM

«За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет», — процитировала её слова Lenta.ru.

Юрист уточнила, что в это число входят: шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зелёная, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.

В перечень содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю растений также входят все содержащие псилоцибин и псилоцин грибы, а также ипомея трёхцветная, которую добавили в него по постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, уточнила Чирикова.

Она добавила, что все запрещённые растения внесены в постановление правительства России «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…», и этот список регулярно дополняют.

Как сообщало ИА Регнум, младший юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина 28 мая рассказала, что дачников теперь могут оштрафовать за выращивание картофеля на продажу. Она уточнила, что владельцам дач без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с 2024 года грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Адвокат Елена Кудерко 24 мая рассказала, что выращивание на даче растения ипомея трёхцветная (вьюнок) теперь грозит уголовной ответственностью. По её словам, у правоохранителей есть право проверять дачные участки в летний период на предмет наличия на них запрещённого растения.