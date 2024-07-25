Москва, 25 июля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели совместное воздушное патрулирование, сообщило 25 июля Министерство обороны.

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«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана», — сообщили в ведомстве.

Российские и китайские самолёты во время патрулирования не нарушали воздушное пространство иностранных государств. Сопровождали их истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.

Продолжительность совместного полёта составила более 5 часов. Во время выполнения задач авиагруппа действовала строго в соответствии с положениями международного права, не допуская нарушений воздушного пространства иностранных государств.

Мероприятие провели в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год.

Как сообщало ИА Регнум, два бомбардировщика ВКС России и два самолёта ВВС Китая заметили в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки 24 июля сообщило, что авиагруппа не входила в суверенное воздушное пространство США или Канады.

В июне прошлого года стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики «Хун-6к» ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полёт длился порядка 8 часов, истребительное прикрытие осуществляли российскими Су-35С, Су-30СМ и китайскими «Цзянь-11б».