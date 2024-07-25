Москва, 25 июля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России назначили генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Об этом вечером 24 июля сообщили на сайте Минобороны РФ.

ТАСС/Егор Алеев

Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе и в 1987 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В. М. Комарова, в 1994 году — Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и в 2012 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

У него имеется квалификация лётчика-снайпера с общим налётом свыше 2000 часов. Генерал за время освоил ряд типов авиационной техники. Имеет звание Героя России (2008) и награждён несколькими орденами.

До него должность заместителя главкома ВКС РФ в период с 2019 по 2024 год занимал генерал-полковник Сергей Дронов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля командующим Балтийским флотом назначили вице-адмирала Сергея Липилина. До этого он с 2021 года находился на посту первого заместителя командующего Балтийским флотом.

Позднее в этот день адмирала Владимира Касатонова назначили новым начальником главного штаба Военно-морского флота России. С 2019 года он занимал пост заместителя главнокомандующего ВМФ.