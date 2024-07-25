Вашингтон, 25 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Большая часть избирателей в Соединённых Штатах Америки не хочет конфликта с Россией и не поддерживает такого рода планы НАТО. Об этом 25 июля заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Global Look Press/Defense Ministry

«Большая часть избирателей в США не поддерживает заявленный план глобального НАТО «победить Россию» военным путём — через её посредника, которого вооружила НАТО, опустошённую Украину», — привела его слова Lenta.ru.

Эксперт уточнил, что встреча «мужественного и мудрого» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом после визитов главы венгерского правительства в Киев, Москву и Пекин, по его мнению, может посодействовать тому, что действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис изменят курс своей нынешней политики, которая угрожает войной с Россией.

В то же время Блэк высказал предположение, что следующие полгода могут оказаться наиболее опасными за всю историю человечества.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Сербии. Сербский лидер отметил, что на данный момент западные страны пока не готовы вести такой конфликт.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля заявил, что НАТО уже готовится к возможным военным действиям с Вооружёнными силами РФ. Он также выступил с утверждением, что победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля, комментируя слова Вучича, отметил, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам. Представитель Кремля добавил, что НАТО является конфронтационно настроенным и созданным под задачи конфронтации блоком, выполняющим свои функции.

Официальные лица РФ неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин подчёркивал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.