Калуга, 25 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-28, разбившегося в Калужской области, погиб, сообщили 25 июля в Минобороны.

Павел Аджигильдяев

Вертолёт потерпел крушение при выполнении планового полёта. Ми-28 упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

«Экипаж погиб», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, предварительной причиной крушения Ми-28 в Министерстве обороны России назвали техническую неисправность.

Как сообщил глава Жиздринского района Александр Барыбин, крушение Ми-28 произошло в районе около деревни Кленки. Вертолёт рухнул на территории лесного массива.