Вашингтон, 25 июля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Семь крупнейших американских компаний за сутки потеряли $770 млрд капитализации из-за падения на рынке акций. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Журнал Forbes отмечает, что спад коснулся компаний Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (признана в РФ экстремистской). Эти организации занимаются компьютерными системами, программным обеспечением и облачными технологиями.

Ещё одной компанией, которая пострадала от ситуации на рынке акций, стала Tesla. Кроме того, спад затронул платёжную систему Visa.

По итогам закрытия торговой сессии базовый индекс S&P 500 опустился на 2,3%, а Nasdaq — на 3,6%. Это стало худшим результатом с октября 2022 года. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября 2023 года состояние американского предпринимателя Илона Маска, который владеет компаниями Tesla и SpaceX, за сутки сократилось на $16 млрд. Причиной этого стало падение акций Tesla на 9%.

12 июня газета The Wall Street Journal написала, что компания Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире. По данным издания, на тот момент её капитализация составила $3,31 трлн.