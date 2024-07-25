Горно-Алтайск, 25 июля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг утром, 25 июля, прибыл в Республику Алтай в рамках программы многодневной поездки по Сибири и Дальнему Востоку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

У трапа самолёта, приземлившегося в аэропорту Горно-Алтайска, Мишустина встретили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак.

По прибытии Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропортового комплекса и туристической инфраструктуры.

Глава правительства с врио губернатора Республики Алтай обсудили строительство и ремонт социально значимых объектов, модернизацию дорожной сети, реализацию программы социально-экономического развития региона и подготовку к новому учебному году.

Горно-Алтайск стал четвёртым и заключительным городом, который Михаил Мишустин посещает в рамках поездки по восточным регионам РФ. В предыдущие дни глава правительства посетил Новосибирск, Хабаровск и Магадан.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля премьер-министр России прибыл в Магадан, где провёл ряд рабочих встреч, в том числе посетил морской рыбный порт и завод «Омега-Си». Также в ходе своего визита он осмотрел новый аэровокзальный комплекс и подчеркнул, что новый терминал должен быть комфортным и удобным для пассажиров. Во время встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Мишустинотметил, что за последние четыре года рост частных инвестиций в Магаданской области увеличился в полтора раза.