В одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом случился межличностный конфликт, в ходе которого боевики перестреляли друг друга. В Telegram-канале группировки ВСУ «Хортица» 25 июля сказано о трёх погибших и четырёх раненых. Их состояние оценивается как тяжёлое. Таким известием ознаменован новый, 882-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Тем временем расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» из состава группировки войск «Север» в Харьковской области нанесли поражение опорным пунктам врага. Удар был произведён по координатам разведки, полученным при помощи беспилотных летательных аппаратов, информирует Минобороны.

А бойцы группировки «Запад» ВС РФ за последние сутки овладели 35 украинскими опорными пунктами.

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