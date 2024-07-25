Жиздра, Калужская область, 25 июля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-28 разбился в Жиздринском районе Калужской области, сообщил 25 июля глава региона Владислав Шапша.

Mil.ru Ми-28

«В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт Ми-28», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации губернатора, на место падения прибыли оперативная группа и спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля возле западного побережья Крыма потерпел крушение вертолёт Ми-24. Инцидент произошёл над Чёрным морем. После происшествия Министерство обороны РФ назвало предварительной причиной случившегося отказ авиатехники.

20 июня в Амурской области разбился вертолёт, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли. В вертолёте летели работники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса». Они направлялись в Джелтулак Тындинского района для ремонта бульдозера.