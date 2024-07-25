Вашингтон, 25 июля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Глава ФБР Кристофер Рей пытается оправдать провальную деятельность своего ведомства через обвинения в адрес России в том, что Москва якобы стоит за попытками вмешательства в выборы в США. Об этом 24 июля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Вновь очевидны попытки разыграть российскую карту для оправдания собственной провальной деятельности», — сказал дипломат, комментарий которого приводит пресс-служба посольства РФ в своём Telegram-канале.

Антонов назвал высказывания Рея очередным примером политики переноса проблем «с больной головы на здоровую». По словам посла, такими заявлениями власти США хотят отвлечь внимание американских граждан от своих ошибок и противоречий внутри страны.

Дипломат подчеркнул, что Россия жестко отвергает все обвинения против себя. Он уточнил, что РФ всегда уважала выбор американского народа и ни разу не вмешивалась в демократические процессы.

Антонов добавил, что Москва продолжит следовать этим принципам. Посол также посоветовал главе ФБР посмотреть на своё отражение в зеркале.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая директор Национальной разведки США Аврил Хайнс заявила, что американские спецслужбы рассматривают Россию как самую активную внешнюю «угрозу» для выборов в Соединённых Штатах. По её словам также, в список подобных угроз Вашингтон внёс Китай и Иран. При этом Хайнс не привела никаких доказательств указанным утверждениям.

9 июля агентство Reuters сообщило, что Национальная разведка США якобы фиксирует попытки России оказать влияние на американских избирателей, чтобы подорвать доверие к одному из кандидатов в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах. Представитель ведомства в разговоре с журналистами не назвал претендента, которого Москва считает более предпочтительным. Вместе с тем он указал, что Россия будто бы заинтересована в победе экс-главы Белого дома Дональда Трампа.