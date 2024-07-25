Манила, 25 июля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Танкер, перевозивший 1,4 млн л мазута под флагом Филиппин, перевернулся и затонул в Манильском заливе. Об этом 25 июля сообщил телеканал ABS-CBN News.

GTraschuetz Нефтяной танкер

Судно Terra Nova потерпело крушение в семи километрах от муниципалитета Лимай в провинции Батаан. На борту танкера находилось 17 человек экипажа.

«Нам удалось спасти 16 из 17 членов экипажа, один человек пропал без вести», — уточнил на брифинге министр транспорта Филиппин Джайме Баутиста.

На месте происшествия в водах Манильского залива обнаружено нефтяное пятно, для его локализации мобилизованы специалисты по охране морской среды. Как уточнил Баутиста, сильный ветер и высокие волны затрудняют предпринимаемые усилия по ликвидации последствий.

По данным сотрудников Береговой охраны, ведётся расследование обстоятельств крушения судна, устанавливается, «существовали ли какие-либо погодные аномалии в близлежащих водах в момент, когда произошел морской инцидент».

Ранее ИА Регнум сообщало о крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов в Атлантическом океане, в результате которого погибли трое россиян и ещё один числится пропавшим без вести.

Вечером 23 июля стало известно, что в районе Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В результате ЧП погибли несколько членов экипажа, в который входили граждане России.

Испанское агентство EFE 24 июля сообщило, что количество погибших в результате крушения рыболовецкого судна возле Фолклендских островов увеличилось до восьми человек. Отмечалось, что ещё пять членов экипажа судна числятся пропавшими без вести.