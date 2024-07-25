Вашингтон, 25 июля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Барак Обама отказался поддержать выдвижение своего однопартийца Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты страны. Об этом 24 июля со ссылкой на источники сообщила газета New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«После неожиданного выхода Джо Байдена из предвыборной гонки и его одобрения кандидатуры вице-президента большая часть демократической элиты быстро сплотилась вокруг Харрис, но Обама является заметным исключением», — говорится в материале.

По информации источника, Барак Обама считает вице-президент некомпетентной и неспособной самостоятельно бороться с политическими проблемами, которые могут возникнуть в случае её победы на выборах.

Кроме того, экс-президент опасается того, что Камала Харрис до сих пор отчётливо не заявила о своей позиции по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа. Особую озабоченность Обамы вызывает её видение на миграционный кризис.

Ранее в интервью New York Post кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает роль Барака Обамы ключевой в решении Джо Байдена о выходе из президентской гонки. По его словам, представители демократической элиты, в том числе Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, надавили на Байдена.

Как передавало ИА Регнум, член Совета Федерации России Алексей Пушков 23 июля выступил с утверждением, из-за Камалы Харрис в Демократической партии прослеживаются признаки внутреннего раскола.

24 июля Джо Байден, выступая со специальным обращением к нации по поводу своего решения о выходе из предвыборной гонки, назвал необходимым обеспечить единство Демократической партии и призвал поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах главы государства.