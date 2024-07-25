Буэнос-Айрес, 25 июля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила в дисциплинарную комиссию Международной футбольной организации (FIFA) жалобу из-за болельщиков сборной Марокко, действия которых привели к беспорядкам. Об этом 24 июля сообщил официальный сайт AFA.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«В связи с общеизвестными фактами, произошедшими сегодня в матче между нашей сборной до 23 лет и её сверстниками из Марокко, в дисциплинарную комиссию FIFA подана официальная жалоба», — говорится в сообщении.

В организации также подчеркнули важность обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях, в том числе и на футбольных матчах.

Причиной для подачи жалобы стал инцидент, произошедший в среду во время матча первого тура групповой стадии Олимпийских игр между сборными Аргентины и Марокко (1:2) по футболу, когда болельщики североафриканской команды после второго гола сборной Аргентины (отменён из-за офсайда) выбежали на поле и бросили петарды в аргентинских спортсменов. После этого игру приостановили. Спустя два часа матч доиграли при пустых трибунах.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили о проведении дисциплинарного расследования по жалобе федерации Гибралтара, поданной из-за исполнения футболистами сборной Испании лозунга «Гибралтар — это Испания». Напомним, что Гибралтар является заморской территорией Великобритании, расположенной на Пиренейском полуострове. Испания оспаривает принадлежность Гибралтара.