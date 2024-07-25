Вашингтон, 25 июля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Специальное обращение к американцам действующего президента США Джозефа Байдена оценил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп 24 июля в своей соцсети TruthSocial.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Речь мошенника Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой!» — написал Трамп.

Кроме того, политик назвал Байдена «жуликоватым», а вице-президента США Камалу Харрис «лживой» и заявил, что они являются «одним большим позором для Америки».

«Такого еще никогда не бывало!» — заключил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экс-президента США Трампа, бывший глава государства Барак Обама «терпеть не может» действующего американского лидера Байдена и потому вместе с другими представителями Демократической партии заставил главу Белого дома выйти из предвыборной кампании.

При этом Трамп расценил выход Байдена из президентской гонки как возможность победить сразу двух кандидатов в президенты от демократов за один год на предстоящих выборах.

Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что снял свою кандидатуру в интересах Демократической партии и США. Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

В свою очередь, вице-президент Камала Харрис объявила, что намерена стать кандидатом в президенты США от демократов.